Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Datenseitig wird der Tag von verschiedenen Inflationszahlen dominiert, so die Analysten der Helaba.Da es sich in Deutschland und Italien nur um die endgültigen Werte des abgelaufenen Monats handele, richte sich der Fokus der Marktteilnehmer in die USA. Dort würden am frühen Nachmittag die Juli-Verbraucherpreise bekannt gegeben. Der Inflationsdruck sei hoch, auch wenn Sonderfaktoren in der Erholung nach der Krise 2020 eine wichtige Rolle spielen würden. Notenbanker würden in diesem Zusammenhang auf die vorübergehende Natur des Preisanstiegs verweisen. Ein Teil dessen sei sicherlich den höheren Ölpreisen geschuldet, aber auch ohne Energie und Nahrungsmittel sei der Schub mit zuletzt +4,5% gg. VJ enorm. ...

