Der Energiekonzern E.ON (ISIN: DE000ENAG999) gab am Mittwoch seine Halbjahreszahlen bekannt. Dabei hob der DAX-Konzern den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 an und bestätigte die aktuelle Dividendenpolitik. E.ON hat den Aktionären in diesem Jahr für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 0,47 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Beim aktuellen Börsenkurs von 10,53 Euro entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 4,46 Prozent. ...

