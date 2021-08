++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich unverändert ++ US-VPI-Daten am frühen Nachmittag ++ Ergebnisberichte von NIO und Blink Charging ++ Die Futures-Märkte deuten auf eine mehr oder weniger flache Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hin. Die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Juli ist das Schlüsselereignis des Tages. Der Markt erwartet eine leichte Verlangsamung des Preiswachstums bei der Gesamt- und Kernrate. Allerdings haben die Daten in den letzten drei Veröffentlichungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...