Das Crailsheimer Maschinenbauunternehmen Groninger geht die nächsten Schritte hin zu einer erweiterten automatisierten Fertigung. Um auch in Zukunft bestmögliche Fertigungsergebnisse liefern zu können, wurde in zwei vollautomatische Trovalisier- und Gleitschleifmaschinen investiert. Groninger investiert erneut in seine Fertigung am Standort Crailsheim: Über 50.000 Euro hat das Familienunternehmen für zwei vollautomatische Trovalisier- und Gleitschleifmaschinen ausgegeben. Auf den Anlagen können bis schuhkartongroße Fertigungsbauteile bearbeitet werden, die in den Abfüll-und Verschließmaschinen ...

