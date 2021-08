Können Eigentümer von ihren Nachbarn die Beteiligung an Rücklagen zur Instandhaltung fordern? Das musste der BGH in einem Fall entscheiden, in dem zugunsten einer Nachbarin eine Grunddienstbarkeit auf einen Tiefgaragenstellplatz eingetragen war. An den Rücklagen wollte sich die Frau nicht beteiligen. Die Eigentümerin von 18 Tiefgaragenstellplätzen hatte gegen eine Nachbarin geklagt. Die Parkplätze in der Tiefgarage gehören zwar zur Wohnungseigentümergemeinschaft der Klägerin, gleichzeitig ist auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...