Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro (ISIN: NL0011540547) will seine Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Es ist eine Ausschüttung von 50 Prozent des Nettogewinns geplant. Am 25. Oktober 2021 soll die Schlussdividende des Jahres 2019 über 0,68 Euro ausgeschüttet werden, wie der Konzern am Mittwoch weiter mitteilte. Ex-Dividenden Tag ist der 1. Oktober 2021. ABN Amro erwirtschaftete im zweiten Quartal 2021 einen Ertrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...