Die Stimmung am Krypto-Markt ist so gut wie lange nicht mehr. Alle großen Währungen legen seit drei Wochen zu. Die Leitwährung Bitcoin hat nun eine wichtige Hürde gemeistert. Für die mittelfristige Entwicklung ist dies ein starkes Zeichen.Der Bitcoin (BTC) setzt seine Rallye im Wochenverlauf fort und hat nun den GD200 bei 45.118 Dollar zurückerobert. Dies ist ein starkes Zeichen, dass die Bullen das Steuer fest in der Hand halten. Damit hat der Preis für einen BTC seit dem 21. Juli rund 57 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...