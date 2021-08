Der Goldpreis präsentiert sich ganz schwach. Zunächst knickte das Edelmetall in Folge des starken Arbeitsmarktberichts in den USA ein. Dann kam eine vier Milliarden schwere Verkaufsorder während des vorbörslichen asiatischen Handels in den Markt. Das Problem: Zu dieser Zeit ist der Markt nicht sonderlich liquide. "Es gibt keinen vernünftigen Grund, dass jemand versucht, derart viel Gold zu einem Zeitpunkt zu verkaufen, zu dem es praktisch keine Käufer gibt", sagt Markus Bußler. "Das stinkt zum Himmel."

Den vollständigen Artikel lesen ...