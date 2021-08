Tartler baut einen eigenen Firmenstandort in Shanghai auf. Die als eigenständige Gesellschaft der Gruppe fungierende Tartler Shanghai China bietet zunächst eine auf den asiatischen Markt zugeschnittene Nodopox-Anlage zur Klebstoffherstellung an. Um den asiatischen Markt intensiver betreuen zu können, hebt die Tartler Group den ersten Auslandsstandort in China aus der Taufe. Operative Schwerpunkte der Tartler Shanghai China sind zunächst die Endmontage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...