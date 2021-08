Zürich (awp) - Nachdem der Schweizer Aktienmarkt zur Wochenmitte erst einmal einen neuen Rekord gesetzt hat, geht ihm im weiteren Verlauf etwas die Puste aus. So hielt sich der Leitindex SMI kurzzeitig nur noch knapp im Plus. Bis auf wenige Punkte war er zuvor an die 12'400er Marke herangekommen. Es sind auch weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...