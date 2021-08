Berlin - Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner erwartet am Tag der Bundestagswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen. "Diese Wahl wird offensichtlich ein Thriller", sagte er den Sendern RTL und n-tv.



Mit Blick auf den bisherigen Wahlkampf fügte er hinzu: "Ich habe früher selbst Basketball gespielt, das zweite Viertel war rumpelig, es war nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte." Doch die Fehler seien abgehakt, man schaue jetzt nach vorne. "Alles ist drin und ich gehe voller Optimismus in die entscheidenden Wochen", so der Grünen-Politiker. Auch Diskussionen um die Spitzenkandidatin gebe es innerhalb der Partei nicht.



"Wir stehen alle hinter Annalena Baerbock und wir machen einen gemeinsamen Wahlkampf." Die Grünen wollen vor allem mit dem Wahlkampfthema Klima inhaltlich punkten. Kellner warf der Konkurrenz einen "inhaltslosen Wahlkampf" vor. "Die SPD hat Olaf Scholz, aber ansonsten hat sie Olaf Scholz, Olaf Scholz und Olaf Scholz."

