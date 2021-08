BEIJING (IT-Times) - Chinesische Automobilverkäufe sind im vergangenen Monat Juli erneut zurückgegangen. Es ist zugleich das dritte Mal in Folge. Dagegen konnte das NEV-Segment deutlich zulegen. Als Gründe für den schwachen Automobilmarkt in China werden insbesondere Überschwemmungen in einigen Regionen...

Den vollständigen Artikel lesen ...