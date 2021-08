Tel Aviv, Israel und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Schutz der vernetzten Welt, ein neuer millionenschwerer Entwickler nach dem anderenDoron Amir, CEO von Cytaka, hat eine Leidenschaft für Cybersicherheit. Er stellt sich eine sicherere und besser vernetzte Welt vor. Er will Cyberangriffe stoppen, und zwar nicht, indem er die Bedrohungsakteure verfolgt, sondern indem er die Code-Schwachstellen verhindert, die ihnen leichte Ziele bieten.Jeden Tag sehen wir eine neue Schlagzeile über einen Cyberangriff."Es ist an der Zeit, die globale Promikultur von Muskeln und Schönheit auf Köpfchen umzustellen", sagt Amir. "Wir wollen 'Cyber-Helden' schaffen. Unser Ziel ist es, die klügsten Köpfe in der Welt der Softwareentwicklung zu finden und ihnen den Ruhm und die Ehre zu verschaffen, die sie verdienen."Die Cytaka-Plattform (https://apps.apple.com/us/app/cytaka/id1575146382) bietet eine spielerische, auf Cybersicherheit ausgerichtete Programmierausbildung und -schulung speziell für Softwareentwickler. Sie erhalten Punkte für erledigte Aufgaben - und sie bekommen auch bares Geld: 1 Million Dollar jeden Monat, wenn sie es in den Live-Wettbewerb schaffen.Der erste Wettbewerb findet am 15. August in Dubai statt.Mit dem erfolgreichen Abschluss von Herausforderungen auf allen Ebenen der CyTaka-App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cytaka.skill) - Anfänger, Student, Profi und Experte, einschließlich der Experten-Gold-Herausforderungen, erhalten die Nutzer Punkte, mit denen sie zwischen 50 und 7000 Dollar von Cytaka verdienen können. Der Wettbewerb wird jeden Monat neu angesetzt, so dass auch weniger erfahrene Teilnehmer die Chance haben, unter die besten 10 Spieler zu kommen.Die App hat sowohl eine kostenlose Version als auch ein Abo-Modell, bei dem die Mitglieder die Möglichkeit haben, größere Belohnungen zu erhalten. Sie kann bei Google Play und im App Store heruntergeladen werden. Die Teilnahme an der App erfordert eine umfassende persönliche Validierung, um Betrug zu verhindern."Cytaka ist eine lebendige, atmende und sich ständig weiterentwickelnde Anwendung, die eine umfassende Lernumgebung schafft", so Amir. "Unsere Teilnehmer werden mit den neuesten Entwicklungen und Trends in den Bereichen Cybersecurity und DevSecOps vertraut gemacht. So können sie sich kontinuierlich auf dem Laufenden halten, ihr berufliches Wissen erweitern und gleichzeitig den Mangel an Cybersecurity-Personal direkt angehen.Zu unseren Partnern für die App gehören große Unternehmen aus der Softwarebranche", so Amir weiter. "Globale Unternehmen haben einen direkten Anreiz, unsere Spieler einzustellen, weil sie als die wirklich Besten und Klügsten im Bereich der Softwareentwicklung anerkannt werden."Die Informationen über die beruflichen Fähigkeiten und Qualitäten des Teilnehmers werden auf seiner "Achievement Page" zusammengefasst und sind zu 100 % objektiv und aktuell. Cytaka ermöglicht es Arbeitgebern und Personalverantwortlichen nun, in wenigen Sekunden potenzielle Bewerber zu finden, die den beruflichen Anforderungen und Qualitäten des Arbeitgebers entsprechen, unabhängig von Wohnort, Geschlecht, Alter und Glauben; so können Menschen aus weniger entwickelten Regionen oder Gemeinschaften leichter als gut bezahlte Fachkräfte in die globale Arbeitswelt einsteigen.Arbeitgeber werden ihre eigenen Herausforderungen in der Rubrik "Jobs" in Cytaka (https://cytaka.com/) veröffentlichen. Sobald ein Nutzer diese Herausforderungen erfolgreich abgeschlossen hat, erhält der Arbeitgeber Zugang zu seiner Erfolgsseite. Sie schafft eine Win-Win-Situation für den potenziellen Arbeitnehmer und den Arbeitgeber. Als Gewinner des Wettbewerbs sind die Bewerber in einer viel stärkeren Verhandlungsposition, und der Arbeitgeber erhält Zugang zu Spitzenkandidaten mit nachgewiesenen Qualifikationen."Das Angebot von Geld- und Sachpreisen wird zwar das Wissen der Entwickler über Cybersicherheit erhöhen, aber unsere Ziele sind viel größer", sagt er. "Die Ausbildung eines außergewöhnlichen Sicherheitsbewusstseins und die verstärkte Konzentration auf das Schreiben von sichererem, stabilerem und weniger anfälligem Code werden die Krise der Cybersicherheit direkt angehen."Die klügsten Softwareentwickler der Welt zu Helden zu machen, wird den Beruf des Programmierers und der Cybersicherheit viel glamouröser machen und zukünftige Generationen inspirieren", fuhr er fort. "Darüber hinaus wird eine weitere Version der App auf Kinderfreundlichkeit getrimmt, damit auch die nächste Generation in die Welt der Cybersicherheit einsteigen kann."Die "geheime Zutat" der App zur Förderung der Teilnahme besteht darin, sowohl die extrinsische als auch die intrinsische Motivation zu nutzen."Neben den Geldpreisen nutzen wir auch die Wettbewerbsnatur der Menschen", so Amir. "Die Teilnehmer der App werden öffentlich bewertet, so dass sie sehen können, was sie erreichen müssen, um ihre Mitbewerber zu übertreffen. Außerdem erhalten sie ihre persönliche Rangliste, die zeigt, wie weit sie seit ihrem Start gekommen sind, und die ihre Motivation stärkt, weiterhin etwas zu leisten und ihr Potenzial voll auszuschöpfen."Das gesamte Cytaka-Ökosystem ist nur der erste Schritt."Wir befassen uns mit den dringendsten und schwierigsten Problemen, denen wir als global vernetzte Gesellschaft gegenüberstehen. Die Umwandlung von Entwicklern in Cybersicherheitsexperten ist nur der erste Schritt", so Amir abschließend.Um der App beizutreten, besuchen Sie www.cytaka.com (https://web.cyberonemillion.net/login)Informationen zu CytakaCytaka bietet spielerische Cybersecurity-Ausbildung und -Schulung für Entwickler. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt darauf, Entwickler zu Cybersicherheitsexperten zu machen. Die Nutzer der Cytaka-App erhalten nicht nur Punkte für abgeschlossene Herausforderungen, sondern können die Punkte auch gegen finanzielle Belohnungen eintauschen. Jeden Monat wird Cytaka Live-Wettbewerbe für die Top 10 der App veranstalten, bei denen Preise im Wert von mehr als 1 Million Dollar vergeben werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cytaka.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1592087/Cytaka.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1592089/Cytaka.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1592090/Cytaka.jpgOriginal-Content von: Cytaka, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157943/4991680