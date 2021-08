Der Streik bei der Deutschen Bahn sorgt bundesweit für zahlreiche Zugausfälle und Verspätungen. Am Mittwoch fuhr nur noch jeder vierte Fernzug, auch S-Bahn-Verbindungen etwa in Berlin waren ausgedünnt. Mitten in der Urlaubszeit traf der Ausstand hunderttausende Reisende und Pendler.

