Facebook hat Accounts, die in Zusammenhang mit Falschmeldungen über Corona-Impfstoffe stehen, gelöscht. Der Ursprung der Desinformationskampagne scheint in Russland zu liegen. Mit Fake News hat Facebook schon länger zu kämpfen - jetzt geht es gegen Falschmeldungen über Corona-Impfstoffe vor. Laut der Zeit stoppte Facebook im Juli 2021 eine Desinformationskampagne über Corona-Impfstoffe durch das Löschen von 65 Facebook- und 243-Instagram-Konten. Mai 2021: Fake-News-Kampagne taucht in Deutschland auf Hinter der Kampagne soll eine russische Firma namens Fazze mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...