Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Q2-Zahlen haben die HelloFresh-Aktie gestern beflügelt. HelloFresh kündigte an, mittelfristig einen Umsatz von 10 Milliarden Euro erreichen zu wollen. Außerdem will das Unternehmen zum weltweit führenden Foodservice-Anbieter werden. Deutlich höhere Ertragssteuern haben den Gewinn von HelloFresh geschmälert. Der Überschuss fiel im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als ein Viertel auf 84 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. Grund dafür waren die um fast 170 Prozent auf 39 Millionen Euro gestiegenen Ertragssteuern. David Hartmann von Vontobel spricht in der Anlageidee über das Quartalsergebnis von HelloFresh. Dabei fokussiert er mögliche Wachstumstreiber, aber auch Faktoren, die den Erfolg bremsen könnten. Außerdem verrät Hartmann, wie Anleger von der Entwicklung des Kochboxenanbieters profitieren könnten und was es dabei zu beachten gibt.