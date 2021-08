DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. August (vorläufige Fassung)

=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H, Zürich *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Kassel *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz für Analysten; 11:00 Presse-Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli, Frankfurt *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1H, Niestetal 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1H, Schrobenhausen 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1H, Langen 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 2Q, Grünwald 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt *** 07:05 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden 07:20 DE/Medios AG, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin 07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q, Berlin *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 2Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H, Bessenbach 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 2Q, Den Haag 07:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1H, Würzburg 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, ausführliches Ergebnis 1H, Lübeck 07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H, Stuttgart 07:30 DE/Synlab AG, Ergebnis 2Q, München 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H, Martinsried 07:30 DE/SGL Carbon SE, ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz, 14:00 Analystenkonferenz), Wiesloch 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz) 07:35 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:30 Audiokonferenz), Pullach *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin *** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 3Q (09:00 Medienkonferenz), Hannover 08:00 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 2Q, München 08:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 2Q, Neu-Isenburg *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1H, München *** 08:00 GB/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +4,8% gg Vq/+22,5% gg Vj zuvor: -1,6% gg Vq/-6,1% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Juni PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Drei-Monats-Rate zuvor: +3,6% gg Vq *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juni zuvor: -8,5 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juni PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+9,6% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+20,6% gg Vj 08:15 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H, Lehrte 10:00 DE/Bundesverkehrsministerium, Pressegespräch zur Bahnpolitik mit Parlamentarischem Staatssekretär Ferlemann , Berlin 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+10,5% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+20,5% gg Vj *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 375.000 zuvor: 385.000 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank - DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1H, Halle/Westfalen - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen vorraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2021 09:27 ET (13:27 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.