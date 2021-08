Mainz (ots) - Seit fast 5000 Jahren gibt Stonehenge Rätsel auf. Neue Entdeckungen in der Nähe des berühmten Monuments sorgen jetzt für Schlagzeilen. Archäologinnen und Archäologen mehrerer Universitäten haben eine außergewöhnliche Kreisformation enthüllt, die den Blick auf Stonehenge verändert: Ist die Steinkreisanlage Krönung einer langen Entwicklung? Dieser Frage geht die "Terra X"-Dokumentation "Die verborgene Welt von Stonehenge" am Sonntag, 15. August 2021, 19.30 Uhr, nach.Österreichische und englische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unter der Leitung von Prof. Wolfgang Neubauer und Prof. Vincent Gaffney, entlockten mit Metalldetektoren, Bodenradar, elektromagnetischen Sensoren und Lasern dem Untergrund Hunderte verborgene archäologische Strukturen. Die Forscherinnen und Forscher bestätigen, dass Stonehenge keine isolierte Anlage war, sondern das Zentrum einer gewaltigen heiligen Landschaft, das im Lauf der Zeit immer weiter ausgebaut wurde. Erstmals lässt sich nachvollziehen, wie wechselnde Kulturen denselben Ort auf immer neue Weise genutzt und ihm jeweils einen neuen Sinn verliehen haben.Die Dokumentation spiegelt die lange Forschungsgeschichte wider und ordnet die aktuellen Entdeckungen ein. Mithilfe von CGI-Animationen werden die unterschiedlichen Bauphasen des Heiligtums sowie der große geografische Zusammenhang der Anlage verdeutlicht. "Wir analysieren immer noch Terabyte von Daten, die wir gesammelt haben. Es ist quasi eine virtuelle Ausgrabung, in der wir immer wieder Neues finden", so der Leiter des Projekts, Prof. Wolfgang Neubauer.Die Sendung steht ab Samstag, 14. August 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Alle Filme in der ZDFmediathek und bei YouTube sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alle Interessierten freigegeben.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax"Terra X" in der ZDFmediathek: https://terra-x.zdf.de"Terra X" bei YouTube: https://youtube.com/c/terra-x"Terra X"-Clips unter Creative-Commons-Lizenz: https://terrax-cc.zdf.de"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX"Terra X - der Podcast": https://kurz.zdf.de/txpdcast/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4991910