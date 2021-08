Evotec hat nach einem gut gelaufenen Quartal am Mittwoch gemischte Halbjahreszahlen abgeliefert. Anleger störte aber nicht lange, dass hohe Investitionen auf den Gewinn drücken - denn der Konzern hält an seinen hochgesteckten Zielen fest.Gemischte EntwicklungIn den ersten sechs Monaten zog der Erlös um fast ein Fünftel auf knapp 280 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis ging im ersten Halbjahr ...

