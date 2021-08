München (www.anleihencheck.de) - 3,8 Prozent in Deutschland und 5,4 Prozent in den USA: Die aktuellen Inflationszahlen für Juli zeigen, dass die Teuerung weiter voranschreitet, so Robert Greil, der Chefstratege der Merck Finck a Quintet Private Bank.In Deutschland sei die Inflation auf das höchste Niveau seit 28 Jahren geklettert. In den USA liege die Teuerungsrate seit Juni erstmals seit 13 Jahren wieder im 5-Prozent-Bereich. Auch wenn die Inflationsraten vorerst hoch bleiben dürften, würden sie aus Sicht der Analysten allerdings eher eine vorübergehende Erscheinung sein. Spätestens ab Anfang 2022 sollte die Teuerung wieder nachlassen. ...

