Einige NFT konnten im vergangenen Jahr für Rekordsummen verkauft werden. Wir zeigen euch die zehn bislang teuersten Non-Fungible-Token der Welt. Für einige Kunstkritiker ist es "vulgärer Internet-Kitsch" und "infantiles Amüsement". Gemeint ist das digitale Kunstwerk "Everydays: the First 5000 Days", das als Collage 5.000 zuvor im Internet veröffentlichte Einzelwerke versammelt. Dessen Schöpfer, der US-Amerikaner Mike "Beeple" Winkelmann, dürfte mit der Kritik an seinem Werk jedoch gut leben können. Immerhin wurde das Bild im März 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...