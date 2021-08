Der Impfstoffentwickler Valneva startet eine weitere Phase 3-Studie (VLA2001-304) für seinen inaktivierten, adjuvantierten Covid-19 Impfstoffkandidaten, VLA2001. Die Studie zielt darauf ab, Daten in älteren Menschen zu gewinnen, und ist zudem darauf ausgelegt, eine Vergleichbarkeit der Immunantwort zu einem varianten-basierten Impfstoffkandidaten zu ermöglichen. Die Daten aus dieser Studie sollen laufende klinische Studien ergänzen und weitere Zulassungsanträge unterstützen. Im Rahmen der Studie VLA2001-304, die in Neuseeland durchgeführt wird, sollen etwa 150 Teilnehmer im Alter von 56 Jahren und älter (Kohorte 1) rekrutiert werden, um zusätzliche Daten zur Sicherheit und Immunogenität in dieser Altersgruppe nach der Impfung mit VLA2001 (zwei Impfungen im Abstand von 28 Tagen) zu ...

