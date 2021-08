Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Österreichische Post +0,48% auf 41,8, davor 6 Tage im Minus (-6,62% Verlust von 44,55 auf 41,6), Rosenbauer -1,52% auf 51,8, davor 5 Tage im Plus (7,57% Zuwachs von 48,9 auf 52,6), AT&S +1,24% auf 36,6, davor 5 Tage im Minus (-5,24% Verlust von 38,15 auf 36,15), Zumtobel -1,57% auf 8,76, davor 3 Tage im Plus (1,71% Zuwachs von 8,75 auf 8,9), EVN -0,48% auf 20,95, davor 3 Tage im Plus (3,19% Zuwachs von 20,4 auf 21,05), Telekom Austria -0,92% auf 7,5, davor 3 Tage im Plus (4,41% Zuwachs von 7,25 auf 7,57), Uniqa 0% auf 7,65, davor 3 Tage im Plus (0,92% Zuwachs von 7,58 auf 7,65), Oberbank AG Stamm +0,22% auf 90,2, davor 3 Tage ohne Veränderung , Frauenthal +0,53% auf 18,8, davor 3 Tage ohne Veränderung , Goldbarren (250g, philoro) ...

