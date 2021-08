DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.206,33 +0,44% +18,40% Stoxx50 3.649,81 +0,43% +17,42% DAX 15.826,09 +0,35% +15,36% FTSE 7.220,14 +0,83% +10,84% CAC 6.857,99 +0,55% +23,54% DJIA 35.448,22 +0,52% +15,82% S&P-500 4.441,75 +0,11% +18,26% Nasdaq-Comp. 14.733,79 -0,37% +14,32% Nasdaq-100 15.010,19 -0,29% +16,46% Nikkei-225 28.070,51 +0,65% +2,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,63 +4

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,30 68,29 +0,0% 0,01 +41,7% Brent/ICE 70,09 70,63 -0,8% -0,54 +37,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.748,43 1.729,03 +1,1% +19,41 -7,9% Silber (Spot) 23,47 23,33 +0,6% +0,15 -11,1% Platin (Spot) 1.025,90 999,50 +2,6% +26,40 -4,2% Kupfer-Future 4,36 4,35 +0,1% +0,01 +23,6%

Die Ölpreise geben nach der Erholung vom Dienstag wieder nach. Das Weiße Haus fordert eine Erhöhung der Ölproduktion durch die OPEC. Die jüngsten geplanten Erhöhungen seien angesichts der wirtschaftlichen Erholung in vielen Ländern weltweit von der Corona-Pandemie nicht ausreichend. Bei den wöchentlichen offiziellen Öllagerdaten fiel der Rückgang etwas geringer aus als erwartet. Dies belastet allerdings kaum.

Der Goldpreis erholt sich derweil etwas. Der Preis für das Edelmetall war zu Wochenbeginn regelrecht eingebrochen, was Beobachter mit dem festeren Dollar und dünnen Umsätzen erklärt hatten.

FINANZMARKT USA

Uneinheitlich - Der Dow-Jones und der S&P-500 markierten zum Start erneut Allzeithochs. Allerdings geben die Indizes einen Teil ihrer Aufschläge wieder ab. Für Erleichterung sorgen die im Rahmen der Erwartungen liegenden Verbraucherpreisdaten, welche die Zinsängste zunächst etwas lindern. Die zuletzt hohe Inflation hat an den Finanzmärkten eine Debatte über ein möglicherweise baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank in Gang gesetzt. Geschäftszahlen kommen eher aus der zweiten Reihe, so etwa von der Schnellrestaurantkette Wendy's (+3,6%). Diese hat im zweiten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, nachdem pandemiebedingte Einschränkungen gelockert worden waren. WW International (ehemals Weight Watchers) hat enttäuschende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Die Aktie des Diät-Spezialisten bricht um 28 Prozent ein. Coinbase verbessern sich dagegen um 4,9 Prozent. Die Kryptowährungsbörse hat überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, ihre Aktie profitiert aber auch von der Aufwertung des Bitcoin. Nach der Schlussglocke folgen noch die Quartalsergebnisse von Ebay (+0,7%) für das zweite Quartal.

Am Anleihemarkt geben die Renditen zwischenzeitliche Gewinne nach den US-Daten fast vollständig wieder ab. "Es ist fast eine Überraschung, dass die Zahlen den Erwartungen entsprechen", sagt Mike Owens, Global Sales Trader bei Saxo Markets.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Der DAX ist am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch bei 15.887 Punkten gestiegen, der Euro-Stoxx-50 erreichte ein Jahreshoch. Auslöser waren die im Rahmen der Erwartungen liegenden jüngsten US-Verbraucherpreise, die mit Erleichterung zur Kenntnis genommen wurden. Vestas (-2,1%) veröffentlichte unter Erwartung liegende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal und senkte die Umsatzerwartung leicht. Die Margenerwartung wurde deutlicher nach unten genommen auf im Mittel 6 nach 7 Prozent. Nach überzeugenden Geschäftszahlen legte die Aktie der ABN Amro um 8,6 Prozent zu. Ahold-Delhaize gewannen 3,3 Prozent. Vor allem die Profitabilität der Handelskette habe positiv überrascht, hieß es. Ahold erhöhte demnach den Ausblick auf ihr für dieses Jahr erwartetes Gewinnwachstum je Aktie. Eon (+0,5%) hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert und seinen Jahresausblick angehoben. Für Uniper ging es dagegen nach Zahlen deutlich um 2 Prozent nach unten. Nach einer neuen Übernahmeofferte haussierten Meggitt mit Aufschlägen von 16,1 Prozent auf 830 Pence. Der Technologiekonzern hat ein Angebot von Transdigm Group über knapp 7 Milliarden Pfund oder 900 Pence je Aktie erhalten. Geschäftszahlen gab es auch aus dem Stahlsektor. So verloren Thyssenkrupp 5,4 Prozent, für Salzgitter ging es dagegen 2,5 Prozent nach oben. Die Unternehmensprognose für das bereinigte EBIT im Geschäftsjahr impliziere eine Entwicklung unter den Erwartungen für das vierte Geschäftsquartal, sagte die Citigroup zu Thyssenkrupp. Umsatz und Ergebnis von Lanxess (-3,4%) stiegen im zweiten Quartal stärker als erwartet. Die EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr hob Lanxess abermals an. Analysten schätzen die Prognose aber als konservativ ein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:35 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1744 +0,2% 1,1711 1,1724 -3,9% EUR/JPY 129,72 +0,1% 129,67 129,59 +2,9% EUR/CHF 1,0820 +0,1% 1,0814 1,0812 +0,1% EUR/GBP 0,8466 +0,0% 0,8470 0,8467 -5,2% USD/JPY 110,46 -0,1% 110,73 110,54 +6,9% GBP/USD 1,3872 +0,2% 1,3825 1,3846 +1,5% USD/CNH (Offshore) 6,4763 -0,2% 6,4871 6,4876 -0,4% Bitcoin BTC/USD 46.396,76 +1,4% 46.149,01 45.253,51 +59,7%

Der Dollar gibt in Reaktion auf die Verbraucherpreisdaten leicht nach. Der Rückgang wurde wahrscheinlich dadurch ausgelöst, dass die Kernrate im Vergleich zum Vormonat weniger stark als erwartet gestiegen ist, heißt es von TD Securities. Die Abgaben dürften aber nicht von Dauer sein. Die Arbeitsmarktdaten seien für die Diskussionen der Fed über das Auslaufen der Wertpapierkäufe wichtiger als der erwartete vorübergehende Preisdruck. Der Dollar-Index fällt um 0,1 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend etwas fester haben die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch tendiert. Leichte Unterstützung kam von der Wall Street, wo S&P-500 und Dow-Jones Rekordhochs erreicht haben. Für Euphorie war aber kein Platz, denn die Corona-Pandemie greift in der Region wieder verstärkt um sich. Zudem agierten Anleger wegen der bevorstehenden US-Inflationsdaten zurückhaltend. In Tokio setzten Teilnehmer weiter auf eine Erholung der Unternehmensergebnisse, zudem stützten laut Oanda der schwächere Yen und die Aussicht auf Stimulusmaßnahmen. Unter den Finanzwerten gewannen Sumitomo Mitsui Financial Group 2,8 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group 3,3 Prozent. Bei den Stahltiteln rückten Nippon Steel um 3,5 Prozent vor, Kobe Steel und JFE Holdings um jeweils 4,8 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Ceconomy traut sich Prognose zu - 9M-EBIT leicht rückläufig

Ceconomy, die Mutter von Media Markt und Saturn, traut sich nun eine Prognose für das Geschäftsjahr 2020/21 zu, das am 30. September endet. Wie die Düsseldorfer Elektronikmarktkette am Vorabend der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mitteilte, rechnet der Konzern beim Umsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt mit einem "leichten bis moderaten Anstieg" gegenüber dem Vorjahreswert von 20,79 Milliarden Euro. Den bereinigten operativen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sieht der SDAX-Konzern nun auf 210 bis 250 Millionen Euro steigen, von 236 Millionen Euro.

Bahn beklagt Störung der Lieferketten durch Streik im Güterverkehr

Die Deutsche Bahn beklagt angesichts der GDL-Streiks eine Störung der Lieferketten in der Industrie. Es stünden bereits 190 Güterzüge im Rückstau, teilte die Bahn am Mittwoch mit. Die von der Lokführergewerkschaft GDL ausgerufenen Streiks hatten bereits am Dienstagabend im Güterverkehr begonnen, in der Nacht zum Mittwoch wurden sie auf den Personenverkehr ausgeweitet.

Kfw fährt Fördervolumen im Halbjahr zurück und schreibt Gewinn

Die Kfw Bankengruppe hat ihr Fördervolumen im zweiten Quartal zurückgefahren. Nach der Beendigung des Lockdowns schwächte sich die Nachfrage nach Corona-Hilfen ab. Beim Ergebnis profitierte die staatliche Förderbank erneut von Auflösungen bei der Risikovorsorge und einem guten Bewertungsergebnis und erzielte unter dem Strich wieder einen Gewinn.

Stemmer Imaging schreibt im zweiten Quartal schwarze Zahlen

Die Stemmer Imaging AG hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Der Nettogewinn erreichte 2,44 Millionen Euro, nach einem Verlust von 4,95 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie aus dem Halbjahresbericht hervorgeht. Der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie hatte bereits vor drei Wochen nach einem starken Wachstum seine Jahresprognose erhöht und vorläufige Zahlen für Auftragseingang, Umsatz und operativen Gewinn vorgelegt, die nun bestätigt wurden.

