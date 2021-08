In Zeiten von niedrigen Zinsen und steigender Inflation sind Sachwerte besonders gefragt. Neben Gold oder Schmuck gehören auch Immobilien oder Grundstücke zu den Sachwerten. Da nicht jeder eine Wohnung oder ein Haus kaufen kann oder will, besteht jedoch über REITs die Möglichkeit, mit "Betongold" attraktive Renditen zu erzielen.? REITs dienen als Investmentmöglichkeit in Immobilien ? REITs bieten meist eine lukrative Dividendenrendite ? REITs sind Schwankungsanfällig bei ZinsänderungenImmobilien-Aktien: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...