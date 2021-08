Mobiles AAA-MMORPG "MIR 4" wird am 26. August in 170 Ländern eröffnet.

Wemade Co., Ltd. freut sich, die weltweite feierliche Eröffnung des mobilen AAA-MMORPG "MIR 4" in 170 Ländern und 12 Sprachen am 26. August bekanntgeben zu dürfen. Das mobile MMORPG "MIR 4" ist das Meisterwerk von Wemade.

Die weltweite Eröffnung folgt auf den erfolgreichen Abschluss des viertägigen geschlossenen Betatests (CBT), mit Stand vom 8. August. Die Meinungen von Spielern, die beim CBT eingeholt wurden, werden zur Verbesserung der Servicequalität genutzt. Vorausreservierungen sind über Google Play Store, App Store oder die offizielle Website möglich.

Die Spieler im geschlossenen Betatest waren begeistert von der soliden Weltansicht und der immersiven Spielstory. Von ihnen kamen auch positive Rückmeldungen zum perfekten Cross-Play auf mobilen Geräten und PCs. Wemade wird die Meinungen von CBT-Spielern zur Stabilisierung der globalen Services nutzen.

MIR 4 steht für die mysteriöse, elegante Schönheit des Orients in einem MMORPG-Spiel. Hier einige der einzigartigen Merkmale, für die sich die Spieler besonders interessiert haben:

Viele individuelle Optionen bei der Erstellung der Charaktere: die Spieler können ihr Erscheinungsbild genau festlegen

Über "Clan" können die Spieler zusammen mit anderen Clanmitgliedern Fortschritte machen und sich weiterentwickeln

Über "Free Loot" können die Spieler Strategien entwickeln, in den Wettbewerb treten und sich so den Schatz zu sichern, der dem Field Boss abgejagt wurde.

Über "Mystery" erhält man die Fähigkeit, von Kontinent zu Kontinent zu reisen und hinter die verborgenen Geschichten von MIR 4 zu kommen

Für die internationale Version werden die Blockchain-Technologien NFT (Non-Fungible Token) und FT (Fungible Token) genutzt. Die Spieler können Blockchain-Technologie über Spielcharaktere und über schwarze Eisenressourcen erleben.

Die Vorausreservierungen werden bis zum offiziellen Veröffentlichungstag am 26. August laufen. Alle, die Vorausreservierungen bestellt haben, erhalten eine Vielzahl nützlicher Gegenstände, die sie im Spiel nutzen können. Melden Sie sich hier an, um mehr Details zu diesem mit Spannung erwarteten MMORPG zu erhalten.

