KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Beratungen über Corona-Maßnahmen:

"Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten haben gerade über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. In den gefassten Beschlüssen kommen Schulen, Kitas und Hochschulen gar nicht vor. Wie kann das sein? Es ist bislang etwa völlig unklar, in welchem Umfang bei steigenden Infektionsfällen eine Quarantäne umgesetzt werden soll. Doch gerade die Kinder und Jugendlichen sind in diesem Herbst jene, die vorrangig geschützt werden müssen. Vor Infektionen, aber auch vor neuen Einschränkungen. Für kaum eine Altersgruppe dürften Freunde, Sportvereine und kulturelle Angebote so unersetzlich sein wie für die 6- bis 16-Jährigen. Die Schulen müssen offen bleiben, koste es, was es wolle. Noch ein solches Jahr - und die Generation Corona ist wirklich eine verlorene."