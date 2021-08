WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Eis-Rückruf bei Mars:

"Warum nicht gleich so? Diese Frage muss sich der Süßwarenhersteller Mars stellen lassen. Denn erst öffentlicher Druck hat dazu geführt, dass Eiscreme-Chargen hierzulande wegen krebserregender Inhaltsstoffe jetzt endlich zurückgerufen wurden. So als wären Transparenz, Nachhaltigkeit und Fairness Muster ohne Wert. Auf anderen Märkten, in Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Schweden und Rumänien, sind die Produkte bereits vor Wochen vom Markt genommen worden. Dass deutsche Verbraucher sich jetzt als solche zweiter Klasse fühlen müssen, könnte sich als teure Management-Fehlentscheidung erweisen."/al/DP/men