ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2021 nach dem von der Corona-Krise belasteten Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Zum einen fielen hohe Belastungen wegen Betriebsunterbrechungen und der Reiseversicherung weg. Anderseits erhielt der Konzern Rückenwind dank steigender Preise im Versicherungsgeschäft, wie er am Donnerstag in Zürich mitteilte. In der zweiten Jahreshälfte dürften jedoch die Folgen der Unwetter im Juli das Ergebnis belasten. Das Tiefdruckgebiet "Bernd" hatte in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas schwere Schäden angerichtet.

In den Monaten Januar bis Juni erzielte Zurich einen Überschuss von 2,2 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro) und damit 86 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Betriebsergebnis stieg um 60 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar. Analysten hatten nicht mit einem derart starken Anstieg gerechnet. Mit den Gewinnzahlen befinde sich die Zurich wieder auf dem Niveau von vor der Coronakrise aus dem Jahr 2019, sagte Konzernchef Mario Greco laut Mitteilung. Im ersten Halbjahr Jahr 2019 hatte der Betriebsgewinn 2,8 Milliarden Dollar betragen.

Das Prämienvolumen in der Schadenversicherung wuchs um 16 Prozent auf 22,0 Milliarden Dollar. Die Einnahmen der Lebensversicherung nahmen um 12 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar zu. Mit Blick auf den bis 2022 laufenden Dreijahresplan sieht Greco den Konzern weiterhin auf Kurs./mk/gab/AWP/stw/mis