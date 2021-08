FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Der Dax dürfte seinem Vortagesrekord von 15 887 Punkten am Donnerstag zunächst wieder etwas näher kommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt 0,13 Prozent höher auf 15 847 Punkte. Der Dax hatte am Mittwoch nach rund einmonatiger Verschnaufpause wieder einen neuen Rekordstand erreicht, seine Gewinne im Tagesverlauf jedoch nicht ganz verteidigen können. Die Führungsrolle hatte zuletzt der marktbreite US-Index S&P 500 mit seiner anhaltenden Rekordserie übernommen. Er legte nach dem europäischen Handelsende zu und schloss nur knapp unter seinem neuen Höchststand.

USA: - REKORD FÜR DOW UND S&P 500 - In den USA hat sich der Rekordlauf an der Wall Street am Mittwoch fortgesetzt. Anleger reagierten erleichtert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Zudem legten die Demokraten im US-Senat einen groben Ausgabenplan für ein weiteres billionenschweres Investitionspaket vor. Ob es jedoch tatsächlich durch den Kongress gehen wird, ist recht ungewiss. Der Dow Jones Industrial (DJI) kletterte kurz vor dem Handelsschluss erstmals über die Marke von 35 500 Punkten. Letztlich schloss er mit einem Plus von 0,62 Prozent auf 35 484,97 Punkten.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Donnerstag etwas schwächer tendiert. Die Rekorde in den USA entpuppten sich in Asien nicht wirklich als Treiber. In China sorgten neue Regulierungsbestrebungen für Ernüchterung und auch die Corona-Lage mahnt zur Vorsicht. Der Hang Seng in Honkong büßte 0,28 Prozent ein und der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, sank um 0,75 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt minimal.



DAX 15826,09 0,35

XDAX 15851,92 0,40

EuroSTOXX 50 4206,33 0,44

Stoxx50 3649,81 0,43



DJIA 35484,97 0,62

S&P 500 4447,70 0,25

NASDAQ 100 15027,76 -0,17°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 176,65 -0,03%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1740 0,01

USD/Yen 110,4125 -0,03

Euro/Yen 129,6295 -0,02°



ROHÖL:





Brent 71,46 0,02 USD WTI 69,27 0,02 USD°

