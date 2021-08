DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Zwischenbericht

Pressemitteilung Medios AG nach starkem Wachstum im ersten Halbjahr 2021 weiter auf Rekordkurs Umsatz im ersten Halbjahr 2021 mehr als verdoppelt - Ergebnis überproportional gestiegen

Erhöhung der Umsatzprognose für 2021 auf 1,2 bis 1,3 Mrd. € - weiterhin signifikante Ergebnisverbesserung erwartet

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit deutlich gewachsen auf 29,7 Mio. € Berlin, 12. August 2021 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, hat nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 erhöht und den Ausblick für das Ergebnis bestätigt. Der Konzernumsatz stieg im Zeitraum von Januar bis Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 116,8 % auf 634,9 Mio. € (Vj. 292,9 Mio. €). Das EBITDA pre1 erhöhte sich um 182,0 % auf 18,3 Mio. € (Vj. 6,5 Mio. €). Das EBT pre1 kletterte um 221,8 % auf 15,7 Mio. € (Vj. 4,9 Mio. €). Damit erreichten Umsatz und Ergebnis neue Höchstmarken. Beide operativen Segmente trugen sowohl zum Umsatz als auch zum Ergebniswachstum mit deutlich verbesserten operativen Margen bei. Medios ist im ersten Halbjahr um annähernd 117 % gewachsen, davon rund 21 %-Punkte organisch und 95 %-Punkte über erfolgreiche Akquisitionen. Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal war noch stärker und belief sich auf rund 145 %, davon entfielen knapp 40 %-Punkte auf organisches Wachstum. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 22,7 Mio. € auf 29,7 Mio. € deutlich an und war damit wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum positiv. Matthias Gärtner, CEO und CFO der Medios AG: "Das starke Wachstum der Medios-Gruppe hält an. Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr mit Rekordergebnissen zurück. Besonders freut mich, dass wir unsere Margen seit dem durch Corona belasteten zweiten Quartal 2020 von Quartal zu Quartal verbessern konnten und zudem ein starkes organisches Wachstum von annähernd 40 % im Berichtsquartal erzielt haben. Im Einklang mit unserer Strategie wollen wir weiterhin Akquisitionen, insbesondere in den Bereichen Herstellung und Digitalisierung, tätigen." Neben der Integration der Cranach Pharma GmbH hat Medios im ersten Halbjahr 2021 den Aufbau zusätzlicher GMP-geprüfter Labore wesentlich vorangebracht. Die Fertigstellung wird Ende des Jahres erwartet und soll eine Verdreifachung der Herstellungskapazitäten sowie eine weitere Steigerung der Gewinnmargen ermöglichen. Im Rahmen der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung im Juni wurden unter anderem der Aufsichtsrat um ein viertes Mitglied, Dr. Anke Nestler, erweitert, ein neues Vergütungssystem für Vorstand und Aufsichtsrat gebilligt sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2021 zur Finanzierung des weiteren Wachstums beschlossen. Darüber hinaus hat Medios seine ESG-Aktivitäten vorangetrieben und ist dem United Nations Global Compact beigetreten. Positiver Ausblick für 2021 bestätigt

Medios rechnet trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds mit einem starken Wachstum im Geschäftsjahr 2021. Nach einer sehr guten Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr hat Medios die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2021 am 2. August 2021 erhöht. Das Unternehmen erwartet einen Konzernumsatz in Höhe von nunmehr 1,2 bis 1,3 Mrd. € (+ 92 bis 107 %) gegenüber zuvor 1,15 bis 1,20 Mrd. €. Die Ergebnisprognose bleibt indes aufgrund erhöhter Aufwendungen für das zukünftige Wachstum unverändert. So geht Medios weiterhin von einem EBITDA pre1 von 38 bis 39 Mio. € (+ 152 bis 159 %) und einem EBT pre1 von 31 bis 32 Mio. € (+ 158 bis 166 %) aus.

Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. € H1 2021 H1 2020 ? in % Konzernumsatz 634,9 292,9 116,8 Arzneimittelversorgung 603,6 262,1 130,3 Patientenindividuelle Therapien 31,0 30,6 1,4 Services 0,3 0,2 55,3 EBITDA pre1 18,3 6,5 182,0 Arzneimittelversorgung 15,2 4,1 269,3 Patientenindividuelle Therapien 4,0 2,9 35,0 Services -0,9 -0,6 62,5 EBT pre1 15,7 4,9 221,8 Arzneimittelversorgung 13,6 3,5 290,4 Patientenindividuelle Therapien 3,4 2,4 42,3 Services -1,2 -1,0 26,5 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 29,7 6,9 328,6 Der Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2021 steht auf der Investor Relations-Website https://medios.ag/investor-relations/reporting-center zum Download zur Verfügung. 1 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. EBT ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Ertragssteuern. Das EBITDA pre und das EBT pre sind jeweils bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, M&A-Aktivitäten und Abschreibungen auf den Kundenstamm. ------------------- Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet (ISIN: DE000A1MMCC8). www.medios.ag Kontakt

www.kirchhoff.de Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

