HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windkraftanlagen-Bauer Nordex hat im zweiten Quartal dank wieder anziehender Aktivitäten den Verlust deutlich reduziert. Unter dem Strich blieb nach einem dreistelligen Millionenverlust im Vorjahreszeitraum nun noch ein Minus von rund neun Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Umsatz legte um rund ein Drittel auf 1,45 Milliarden Euro zu. Während die Verwerfungen an den Rohstoff- und Logistikmärkten für das Unternehmen nach eigenen Angaben noch "deutlich" sichtbar waren, sei das operative Geschäft kaum mehr von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe 58 Millionen Euro betragen nach einem Minus von 84 Millionen Euro im Vorjahr betragen. Damit schnitt das Unternehmen sowohl beim Erlös als auch operativen Ergebnis deutlich besser ab als von Experten erwartet. Nordex bestätigte zudem die Prognose für das laufende Geschäftsjahr./lew/zb