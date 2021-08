Der chinesische E-Autohersteller hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag seine Bücher zur Einsicht geöffnet und meldete für das zweite Jahresviertel 2021 ein negatives EPS in Höhe von 0,42 CNY. Damit übertraf man die Analystenprognosen von -0,605 CNY. Ein Jahr zuvor war der Verlust je Aktie noch deutlich größer und belief sich auf 1,15 CNY. Der Umsatz steigerte sich gegenüber dem Vorjahr (3,17 Mrd. CNY): NIO setzte 8,448 Mrd. CNY um. Die Schätzungen der Experten hatten sich im Vorfeld auf 8,444 Mrd. CNY belaufen.



