BEKB-Chef Armin Brun: "Wir waren im ersten Semester sehr gut unterwegs. Nach der strategischen Neuausrichtung vor einem Jahr befinden wir uns nun in der Umsetzungsphase."Bern - Die Berner Kantonalbank (BEKB) ist im ersten Halbjahr trotz der Coronapandemie weiter gewachsen und hat unter dem Strich mehr verdient. Der Reingewinn kletterte um 5,9 Prozent auf 63,6 Millionen Franken. Dabei stiegen die Einnahmen, also der Geschäftsertrag, um 7,6 Prozent auf 217,0 Millionen Franken, wie das Geldhaus am Donnerstag bekannt gab. Weil die Berner Kantonalbank gleichzeitig auf...

