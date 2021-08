LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Alstria Office nach guter Kursentwicklung von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, das Kursziel aber von 14,00 auf 16,50 Euro angehoben. Die Aktie des Immobilienunternehmens sei bislang in diesem Jahr stark gelaufen vor allem wegen Spekulationen über das Übernahmeinteresse des kanadischen Vermögensverwalters Brookfield, schrieb Analyst Sander Bunck in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe aber unklar, ob es zu einer Offerte kommen werde. Er vermisse nun vorerst weitere bedeutende Kurstreiber, die Aktie von Cofinimmo sei vielversprechender./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 21:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD2U1

