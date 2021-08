Die Ergebnisse hätten ihr Vor-Corona-Niveau wiedererreicht, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Für das Gesamtjahr zeigt sich die Gruppe zuversichtlich, das Umsatzwachstums fortzusetzen.Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten um 7 Prozent auf 116,7 Millionen Franken zu. Damit liegt der Umsatz am oberen Rand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...