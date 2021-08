Der Konzernumsatz der Österreichischen Post steigerte sich im 1. Halbjahr 2021 um 28,4 Prozent auf 1.260,4 Mio Euro. Der Anteil der Division Paket & Logistik an den Umsatzerlösen lag im 1. Halbjahr 2021 bei 49,4 Prozent mit einem weiterhin positiven Trend, während sich der Anteil der Division Brief & Werbepost auf 47,9 Prozent reduzierte. Das EBITDA des Konzerns stieg nach einem durch die Covid-19 Pandemie geprägten 1. Halbjahr 2020 um 64,3 Prozent auf 184,5 Mio Euro, das EBIT um 114,5 Prozent auf 103,4 Mio Euro, und hat sich somit mehr als verdoppelt. Die Division Brief & Werbepost verzeichnete einen Ergebnisanstieg (EBIT) von 12,6 Prozent auf 2,4 Mio Euro. Ein positiver Ergebnistrend aus dem Finanzdienstleistungsgeschäft ist laut Post "erkennbar" ....

