Polytec hat im 1. Halbjahr 2021 Umsätze in Höhe von 291,7 Mio. Euro (vs 242,3 Mio. Euro im Covid 19 geprägtem 1. HJ 2020) erwirtschaftet. Die Umsatzsteigerung ist im Wesentlichen auf die stark erhöhte Nachfrage im Marktbereich Passenger Cars & Light Commercial Vehicles zurückzuführen, merkt das Unternehmen an. Im Marktbereich Commercial Vehicles lagen die Umsatzerlöse leicht unter dem Vorjahresniveau. Im Marktbereich Smart Plastics & Industrial Applications sind die niedrigeren Umsatzerlöse auf die Entkonsolidierung des Geschäftsbereichs "Industrial" zurückzuführen, die im Dezember 2020 vollzogen wurde. Das EBITDA belief sich im 1. Halbjahr 2021 auf 24,1 Mio. Euro (H1 2020: 10,7 Mio. Euro). Die Verwerfungen an den ...

