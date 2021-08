Der Energiekonzern RWE hat im ersten Halbjahr von einem starken Energiehandel profitiert. Die Jahrhundertkälte im US-Bundesstaat Texas sowie unterdurchschnittliche Windverhältnissen in Nord- und Mitteleuropa führten jedoch zu Einbußen im Geschäft mit Windenergieanlagen an Land sowie Solar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte.Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) lag daher mit 1,75 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahresniveau von 1,8 Milliarden Euro. Allein die Probleme ...

