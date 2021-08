12. August 2021 - Griffin Mining Limited ("Griffin" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) gibt bekannt, dass der Board of Directors von Griffin zugestimmt hat, Herrn Clive Whiley zum Senior Independent Director des Unternehmens zu ernennen. Diese Ernennung wird nach Erfüllung seiner Aufnahmebedingungen als ein Director so schnell wie möglich in Kraft treten.

Herr Whiley verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in regulierten und börsennotierten Unternehmensführungspositionen, sowohl als geschäftsführender (executive) als auch nicht geschäftsführender (non-executive) Director, in einer Vielzahl von Branchen und Regionen, einschließlich umfangreicher Geschäftserfahrung in der Volksrepublik China seit 1983. Der Board of Directors freut sich darauf, von Clives bedeutender Erfahrung zu profitieren.

Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Aktien der Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der London Stock Exchange notiert (Symbol GFM).

Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

