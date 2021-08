Der Essenslieferdienst Delivery Hero wächst trotz wiedereröffneter Restaurants rund um den Globus ungebremst. Der in Berlin ansässige Dax-Konzern hob nach einem starken zweiten Quartal seine Umsatzprognose an und nimmt nun 2021 Erlöse von 6,4 bis 6,7 Milliarden Euro in das Visier.

Den vollständigen Artikel lesen ...