Gestern ist es dem DAX endlich gelungen auf ein neues Rekordhoch zu steigen. Seine neue Bestmarke liegt nun bei 15.887 Punkten. Er ging zudem so hoch wie nie aus dem Handel. Er schloss mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 15.826 Zählern. Marktidee: Hannover Rück. Die Aktie der Hannover Rück war im Zuge des Corona-Crashs auf ein Mehrjahrestief eingebrochen. Es folgte eine dynamische Erholungsrally bis in den Sommer 2020. Seither bewegt sich der Anteilsschein übergeordnet seitwärts. Zuletzt meldeten sich die Bullen mit Blick auf das mittelfristige Chartbild zurück und die Aktie stieg auf ein 3-Monats-Hoch.