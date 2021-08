Der Goldpreis ist abgestürzt und hat auch die Aktie des Goldproduzenten Kirkland Lake Gold ISIN: CA49741E1007 mit nach unten gerissen. Kirkland Lake Gold hatte am 10. August ein Tief bei 38,80 USD markiert und am 04. August notierten die Papiere noch bei 44,56 USD. Wir denken, dass es mit einem steigenden Goldpreis wieder bergauf gehen wird. Der Kurs liegt im Bereich der 100- und 200-Tage-Linie und die Chartindikatoren zeigen in Richtung Norden. ...

