Mit Aufschlägen präsentierte sich gestern wieder der heimische Aktienmarkt. Der ATX startete zu Beginn fast unverändert, fiel zwischendurch in die Verlustzone, konnte aber den Tag im Plus beenden. Zu Handelsschluss blieb ein Gewinn von 0,8% oder 3.631,93 Punkte übrig. Die Anleger fokussierten sich gestern auf die US Verbraucherpreise: diese veränderten sich nur wenig, aber auf hohem Niveau. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 5,4 Prozent. Bei den Unternehmen standen Wienerberger , Kapsch TrafficCom und die Addiko Bank im Fokus, die Berichte veröffentlichten. Der vorgestrige Verlierer des Tages wurde zum Gewinner, so konnte die kleine Addiko Bank um 6% zulegen, gefolgt vom Bauunternehmen Strabag mit plus 4,5%. Die restlichen ...

