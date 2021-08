Kitzbühel (ots) - KitzSki wurde von SKIRESORT.DE, dem weltweit größten Testportal von Skigebieten, als weltbestes Skigebiet unter knapp 6.000 Skigebieten ausgezeichnet.KitzSki erzielte Bestnoten in jenen Bereichen, die den Skifahrern und Snowboardern ganz besonders wichtig sind: Pistenangebote, Lifte und Bahnen, Schneesicherheit und Pistenpräparierung. Die volle Punktezahl erreichte KitzSki auch im Hinblick auf seine Zusatzangebote für Kinder, Snowparks und sanfte Wintersportarten. Hinsichtlich Sauberkeit und Hygiene sowie Umweltfreundlichkeit zeigt sich KitzSki ebenfalls vorbildlich. "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Darüber hinaus ist sie für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Lob und herausragendes Zeugnis für ihr Engagement", freut sich BGM Dr. Klaus Winkler, Aufsichtsratsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel. Für die Bewerbung des Angebotes und die zukünftige Weiterentwicklung von KitzSki ist diese Auszeichnung von großer Bedeutung. "Die Erwartungshaltung unserer Gäste steigt. Die Auszeichnung 'Weltbestes Skigebiet' zeigt uns, dass wir mit den wachsenden Anforderungen Schritt halten können", ergänzen Mag. Anton Bodner, Vorstandsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel und Mag. Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn Kitzbühel.Die Gäste informieren sich zunehmend über Bewertungsportale und beziehen diese Erkenntnisse in ihre Entscheidungsfindung mit ein. Skiresort.de ist das weltweit größte Testportal für Skigebiete. Es bietet Informationen zu rund 6.000 Skigebieten auf der ganzen Welt und veröffentlicht für seine Leser Neuigkeiten aus den Skigebieten, Updates zur Wetterlage sowie aktuelle Schnee- und Testberichte. "Stammgäste und Kenner schätzen vor allem die Weitläufigkeit von KitzSki sowie seine breiten Pisten und modernen Anlagen. Zusätzlich zum Skigebiet spielt auch die Qualität der Unterkünfte, die direkt an der Piste liegen, eine große Rolle für Skiurlauber. Auch darin zeichnet sich KitzSki aus", gratuliert Oliver Kern, Geschäftsführer von skiresort.de.Pressekontakt:Bergbahn AG KitzbühelElisabeth LaimingerPresse/Marketing+436646118804e.laiminger@kitzski.atpress.kitzski.atOriginal-Content von: Bergbahn AG Kitzbühel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149211/4992121