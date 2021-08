Seit einigen Tagen melden die Vorstände größere Insiderkäufe. CEO Steil erwarb Aktien für gut 6 Mio. €, Finanzchef Gaiser hat für gut 1,3 Mio. € zugeschlagen. Aufsichtsratschef Peled hat immerhin für knapp 670.000 € Aktien gekauft. Wenn Insider in diesem Maßstab zugreifen, ist das zumindest ein Signal des Vertrauens und Ausdruck des Optimismus, dass man das Wachstumstempo im weiteren Jahresverlauf wieder steigern kann. An der Börse wird zwar nicht zum Einstieg geklingelt, Insiderdeals in dieser Größe sind aber nicht die schlechtesten Kaufimpulse.



