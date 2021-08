Frankfurt am Main (ots) - Corona hat unser Leben auf die verschiedensten Arten und Weisen beeinflusst. Zum Beispiel sind viele in den vergangenen Monaten sparsamer geworden. Nur beim Thema Altersvorsorge scheint die weltweite Pandemie uns wenig aus dem Konzept zu bringen. Dies fand der digitale Versicherungsmanager CLARK gemeinsam mit dem Forschungsinstitut YouGov durch eine bevölkerungsrepräsentative Studie heraus. [1] Bei 68 Prozent der Teilnehmer:innen hatte die Pandemie keinen Einfluss auf die Art und Weise wie sie fürs Alter vorsorgen. Wie es um die Altersvorsorge der Menschen hierzulande steht, und ob Corona wirklich spurlos an der Rentenplanung vorbei ging, zeigen weitere Ergebnisse der Umfrage.Altersvorsorge während Corona: Nur jede:r Zehnte beschäftigte sich intensiverLaut einer früheren CLARK-Studie im März 2020 befürchteten noch 31 Prozent, die Corona-Krise nehme Einfluss auf ihre Altersvorsorge. [2] Über ein Jahr später zeigt sich: Nur 13 Prozent der Befragten haben sich aufgrund der Corona-Pandemie intensiver mit der Vorsorge fürs Alter und ihren Versicherungen beschäftigt. Bei mehr als der Hälfte (65 Prozent) traf diese Aussage eher bis überhaupt nicht zu. Wenn sich eine:r wegen des Virus mehr Gedanken um diese Themen machte, dann war es die jüngere Generation. Jede:r fünfte Befragte (21 Prozent) unter 24 Jahren fast jede:r vierte Befragte (24 Prozent) unter 35 Jahren stimmte der Aussage (eher) zu.[1] Dabei machte sich gerade die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen zu Beginn der Pandemie noch am wenigstens Sorgen um ihr Auskommen im Alter. [2]Nur 8 Prozent der Befragten gaben an, Corona habe einen Einfluss darauf, wie sie für ihr Alter vorsorgen. CLARK Co-Gründer und COO Marco Adelt plädiert für mehr Reaktionen: "Gerade für Verbraucher:innen, die ihre Rente ausschließlich mit Aktien und fondsgebundenen Vorsorgeprodukten geplant haben, war der Schock zu Beginn der Pandemie groß. Solche Krisenfälle zeigen, dass eine breite Diversifizierung des Investments und Kombination verschiedene Vorsorgemaßnahmen sinnvoll sind, um das Risiko zu streuen und Verluste gering zu halten."So beeinflusst Corona die RentenlückeDass Corona Einfluss auf die Altersvorsorge (https://www.clark.de/coronavirus-versicherungsfragen/rente/Mit-Corona-als-Ansto%C3%9F---jetzt-f%C3%BCrs-Alter-vorsorgen) nehmen kann, zeigt ein konkretes Beispiel. Aufgrund der Pandemie mussten einige Arbeitnehmer:innen in Kurzarbeit gehen. Mit sinkendem Lohn zahlen sie auch weniger in die Rentenkasse ein. Die damit entstehende Lücke gleicht das Arbeitsamt nicht aus. Beim Thema Rentenlücke fand die CLARK-Studie heraus, dass jede:r vierte Befragte behauptet, keine Rentenlücke zu haben, die man schließen müsste. "Eine gefährliche Annahme, selbst für Personen, die nicht von Kurzarbeit betroffen sind", so Dr. Marco Adelt. "Um ihren gewohnten Lebensstandard zu halten, wird für viele Menschen die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen."Um finanziellen Engpässe im Alter zu vermeiden, greifen deshalb mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) zu Anlageoptionen. Am häufigsten genannt wurde hierbei der Kauf oder die Vermietung von Immobilien (22 Prozent), dicht gefolgt von Aktien und Fonds (20 Prozent). Unter den 18- bis 24-Jährigen würde jede:r Dritte (34 Prozent) auf ETF-Sparpläne zurückgreifen, um die Rentenlücke zu schließen. Auch der Kauf von Bitcoins wurde in dieser Altersgruppe von fast jeder:jedem Fünften (18 Prozent) als Option in Erwägung gezogen."Die Pandemie hat an den Börsen und in der Wirtschaft für Unruhe und Ausfälle gesorgt. Corona sollte als Anstoß gesehen werden, sich intensiver mit dem Thema Altersvorsorge zu beschäftigen. Wer gut für die Zukunft gewappnet sein will, sollte daher in eine Kombination aus Vorsorgeprodukten investieren - am besten frühzeitig", empfiehlt Adelt. In welcher Form dies am besten geschieht, sieht bei jede:r Person anders aus.Hinweis zu den Studien:[1] Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 1018 Personen zwischen dem 14. und 17.06.2021 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.[2] Bei der repräsentativen Online-Umfrage wurden zwischen dem 23. und 25. März 2020 insgesamt 2.042 Befragte von YouGov im Auftrag von Clark Germany GmbH zu ihrer Altersvorsorgeplanung in Zeiten von COVID-19 befragt.Pressekontakt CLARK:Christina von Beckerathpresse@clark.deOriginal-Content von: CLARK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139186/4992127