Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Bilfinger SE vom 11.08.2021:Vorstand und Aufsichtsrat der Bilfinger SE haben am 11. August entschieden, das verfügbare Überschusskapital für eine vorzeitige Schuldentilgung (109 Mio. EUR), eine Kombination aus Aktienrückkauf und Sonderdividende an die Aktionäre (250 Mio. EUR) sowie Investitionen in organisches Wachstum und Akquisitionen (mehrere hundert Millionen Euro) zu verwenden. Dies erfolgt vor dem Hintergrund der hohen Bruttoliquidität zum 30. Juni 2021, welche den zugeflossenen Erlös aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona, dem ehemaligen Facility Services-Geschäft von Bilfinger, beinhaltet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...