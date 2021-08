DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Kaplan: Fed sollte Tapering-Pläne im September vorlegen

Der Präsident der Fed von Dallas, Rob Kaplan, spricht sich für eine zügige Reduzierung der Anleihekäufe der Notenbank aus. Er wolle seine Kollegen der Fed dazu drängen, auf der nächsten Sitzung Ende September einen Plan zur Reduzierung der Bondäufe bekannt zu geben, so Kaplan. In einem Interview auf CNBC sprach sich Kaplan dafür aus, mit der Verlangsamung der Käufe im Oktober zu beginnen und bis Juni fortzusetzen.

Britische Wirtschaft wächst stark im zweiten Quartal

Die britische Wirtschaft ist im zweiten Quartal nach der Lockerung einiger Corona-Beschränkungen kräftig gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs angetrieben durch die Verbraucherausgaben um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, teilte das Office for National Statistics (ONS) in einer ersten Veröffentlichung mit. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen solchen Zuwachs exakt vorausgesagt.

Bahnstreik sorgt erneut für starke Beeinträchtigungen im Zugverkehr

Streikende Lokführer sorgen den zweiten Tag in Folge für zahlreiche Zugausfälle im Nah- und Fernverkehr. Wie die Bahn am Morgen ankündigte, fahren auch am Donnerstag nur rund 25 Prozent der Züge auf Fernstrecken. Im Regionalverkehr sollen mehr Verbindungen bedient werden, jedoch mit starken regionalen Unterschieden. Die Bahn bat daher die Fahrgäste erneut, auf nicht zwingend notwendige Reisen zu verzichten.

Günther: Union muss bei Klimaschutz nachlegen

Schleswigs-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Union aufgefordert, bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels nachzulegen. "Um den Klimawandel zu stoppen und die Klimaziele zu erreichen, müssen wir bei den Maßnahmen definitiv nachjustieren", sagte Günther dem Handelsblatt. Die Bereitschaft in der Bevölkerung für strengere Klimaschutzmaßnahmen sei durch die schreckliche Hochwasserkatastrophe gewachsen.

Ifo-Institut: Immer mehr Firmen klagen über Mangel an Fachkräften

Immer mehr Unternehmen klagen nach Erkenntnissen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung über einen Mangel an Fachkräften. Wie aus einer vierteljährlichen Umfrage des Instituts nach dessen Angaben hervorgeht, waren es im Juli 34,6 Prozent, nach 23,6 Prozent im April. Das war demnach der höchste Wert seit dem zweiten Quartal 2018 und der zweithöchste jemals erreichte Wert.

Polnisches Parlament stimmt umstrittenem Mediengesetz zu

Einen Tag nach dem Bruch der nationalkonservativen Koalition in Polen hat das Parlament dem umstrittenen Mediengesetz der Regierung zugestimmt. Mit 228 Ja- zu 216 Nein-Stimmen wurde das Gesetz in Warschau verabschiedet. Nach Ansicht von Kritikern bedroht das Gesetz die Pressefreiheit und könnte die Beziehungen zu den USA beeinträchtigen. Die Regierung in Washington äußerte sich "zutiefst beunruhigt" über das Gesetzesvorhaben.

Warnungen vor riesigem Ölteppich im Schwarzen Meer

Russische Wissenschaftler und die Umweltorganisation WWF haben vor der Ausbreitung eines riesigen Ölteppichs im Schwarzen Meer gewarnt. Nach WWF-Erkenntnissen bedeckte der Ölteppich am Sonntag bereits eine Fläche von 94 Quadratkilometern. Das Kaspische Pipeline-Konsortium (CPC) hatte am Montag von einer verschmutzten Fläche von nur 200 Quadratmetern gesprochen.

Erdogan schlägt Treffen mit Taliban-Anführer vor

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will mit der Führung der radikalislamischen Taliban über eine Deeskalation in Afghanistan beraten. "Die jüngsten Entwicklungen und die Lage der afghanischen Bevölkerung sind wirklich sehr beunruhigend", sagte Erdogan dem TV-Sender CNN Türk. Die Türkei suche daher das Gespräch mit den Taliban. "Vielleicht werde ich sogar in der Lage sein, die Person zu treffen, die ihr Anführer ist", sagte Erdogan.

Taliban erobern Provinzhauptstadt Ghasni nahe Kabul

Die radikalislamischen Taliban haben die afghanische Provinzhauptstadt Ghasni nur 150 Kilometer vor den Toren Kabuls erobert. "Die Taliban haben die Kontrolle über die wichtigsten Bereiche der Stadt erlangt", sagte der Vorsitzende des Provinzrates, Nassir Ahmed Fakiri, der Nachrichtenagentur AFP. Ghasni ist bereits die zehnte Provinzhauptstadt, die binnen einer Woche an die Islamisten fällt.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion Juni -0,7% gg Vm; +8,3% gg Vj

GB/Industrieproduktion Juni PROG: -0,1% gg Vm, +9,0% gg Vj

GB/Industrieproduktion Mai rev +0,6% gg Vm, +20,7% gg Vj

GB/Handelsbilanz Juni Defizit 12 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Mai revidiert Defizit 9,6 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 8,5 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Juni PROGNOSE: Defizit 9,4 Mrd GBP

