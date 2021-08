München (ots) - Was passiert, wenn intime Videos und freizügige Bilder von Teenagern in die Öffentlichkeit gelangen? Drei hochaktuelle Coming-Of-Age-Geschichten der "Generation Z" erzählt die zehnteilige Dramaserie "Nudes - Nackt im Netz" aus Norwegen zu diesem Thema."Sofias Story" handelt von einer 16-Jährigen, deren "erstes Mal" heimlich gefilmt und ins Netz gestellt wurde; "Viktors Story" rückt einen 18-Jährigen ins Zentrum, der eine Minderjährige ohne ihr Wissen beim Sex gefilmt hat und sich nun der Strafverfolgung stellen muss, nachdem er den Film online gestellt hat. Und bei "Adas Story" geht es um intime Fotos, die aus einem privaten Chat in pädophile Kreise gelangt sind und die 14-Jährige nun erpressbar machen.Mit besonderer Sensibilität thematisieren die zehn etwa 20-minütigen Episoden die Gefahren, die ein allzu leichtfertiger Umgang mit intimen Momenten im globalen Netz bietet, zeigen den tiefsitzenden Schmerz, die Ohnmachtsgefühle und den Vertrauensverlust der Betroffenen, aber auch die Kraft, mit der sie sich aus der Opferrolle herauskämpfen und für ihre Rechte einsetzen. Die filmische Anthologie macht Mut, sich helfen zulassen - egal wie groß die Scham ist.Die Sendetermine im Einzelnen"Nudes - Nackt im Netz " am Dienstag, 17. August 2021 im Ersten:Sofias Story 1 - 3, ab 22:50 UhrViktors Story 1 - 4, ab 23:50 UhrAdas Story 1 - 3, ab 01:10 UhrUnd alle Folgen ab Mittwoch, 18. August 2021, 5:30 Uhr für 30 Tage in der ARD Mediathek."Nudes - Nackt im Netz" ist eine Produktion von Barbosa Film AS im Auftrag von NRK im Lizenzerwerb der ARD Degeto für die ARD. Redaktion: Sebastian Lückel, Lea Berg (beide ARD Degeto).Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalistinnen und Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos unter www.ardfoto.deFür Radiobeiträge sind O-Töne verfügbar unter https://ardtvaudio.dePressekontakt:ARD Degeto, Leo Boll,Tel: 069/1509-380, E-Mail: Leo.Boll@degeto.dePresse Partner Köln, Malte Weber,Tel.: 0221/165 343 51, E-Mail: weber@presse-partner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4992184